Тимошенко не повинуется уже седьмые сутки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил журналистам защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

Он отметил, что Ю.Тимошенко, как и раньше, отказывается возвращаться в свою палату. “Седьмой день продолжается акция гражданского неповиновения Юлии Владимировны Тимошенко”, - сказал С.Власенко. “Мы можем констатировать, что на сегодняшний день издевательства и пытки продолжаются. Ничего не изменилось”, - добавил он.

По словам защитника, сегодня начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков обещал предоставить Ю.Тимошенко письменный документ, которым будет зафиксировано, что “якобы мужчины не имеют возможности видеть мониторы наблюдения”.

В то же время он подчеркнул, что во время сегодняшнего посещения больницы лично видел как мужчина - начальник караула, заходил в комнату, где находятся мониторы. “Сегодня прозвучат заявления, что за мониторами нет мужчин. При этом сегодня на моих глазах неоднократно начальник караула мужского пола заходил в комнату с мониторами и выходил оттуда и находился там от 10 до 20 минут”, - сказал С.Власенко.

Он добавил, что сегодня видел установленный для Ю.Тимошенко в душевой комнате топчан. “Это просто обычный кусок железа, не более того, на четырех ножках”, - отметил он.

С.Власенко также подчеркнул, что сегодня его и группу народных депутатов Украины вопреки статье 24 Уголовно-исполнительного кодекса Украины не допустили в палату Ю.Тимошенко. Защитник заметил, что в палате он намеревался лично убедиться в количестве установленных там видеокамер.

С.Власенко, таким образом, констатировал, что сегодня лично видел ряд нарушений, об отсутствии которых заявляет пенитенциарная служба. “Я сегодня видел лично несколько вещей, которые я могу назвать лживыми, когда они распространяются пенитенциарной службой. Во-первых, я видел мужчину, который заходил и выходил из комнаты, где находятся мониторы, который там был в течение достаточно длительного времени. Второе - я сегодня лично видел три видеокамеры в коридоре, и это подкрепляется теми документами, которые мы имеем, за подписью пенитенциарной службы, несмотря на то, что господин Лапинский (заместитель начальника Управления ГПтСУ в Харьковской области — УНИАН) отмечал, что всего одна видеокамера стоит в коридоре. И меня сегодня не допустили в тюремную палату Юлии Тимошенко вопреки требованиям статьи 24 Уголовно-исполнительного кодекса”, - подытожил С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины Виктора Януковича она подчеркнула узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий. Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается давать пояснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в каких-либо заказных уголовных производствах”. Также экс-премьер подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление "настолько, насколько хватит сил и жизни" попыткам принудительно доставить ее в суд.

Также Ю.Тимошенко отказывается возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточный конвой в палате и мужчин-часовых.