В Минкульте объясняют, что они не пекарня - и без руководителя справляются

Михаил Кулиняк не уверен, что вновь будет назначен на должность министра культуры Украины.

Об этом он заявил в интервью газете “КоммерсантЪ - Украина”.

"Почему никого не назначают, я не знаю. Не уверен, назначат ли меня снова, но думаю, страшных ошибок, работая в этой должности, я не допустил", - сказал М.Кулиняк.

Также он добавил, что в случае повторного назначения готов заняться "законом о культуре и освобождением всего культурного продукта от уплаты НДС", а среди своих профессиональных достижений назвал работу с заповедниками.

"Мы привели в порядок деятельность 25 заповедников. Перевели их в единое подчинение Минкультуры, создали музейный совет, наблюдательные советы при музеях, которые никогда не работали. Встряхнули размеренную жизнь, хотя, возможно, это кому-то не понравилось", - подчеркнул М.Кулиняк.

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Вячеслав Кириленко ("Батькивщина") объясняет задержку с назначением министра культуры невниманием к этому вопросу со стороны руководства страны.

"Почти месяц сохраняется неопределенность с кандидатурой министра культуры, и это говорит о том, что вопросы культуры далеки от внимания нынешней власти. С каждым днем культурная сфера Украины терпит убытки, многие процессы остаются без контроля", - заявил В.Кириленко.

Данное заявление удивило и.о. министра культуры Юрия Богуцкого. Он сообщил "Коммерсанту", что в ведомстве "уже сверстан план на 2013 год", особое внимание в котором уделяется работе с коллегами из Литвы, России, Польши в рамках подготовки празднования 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко (2014 год) и мероприятий, посвященных 1025-летию крещения Киевской Руси.

"Министерство работает, мы выполняем указы Президента, законы Украины. А в чем заключается ущерб? Мы же не хлебная фабрика, где без руководителя население не будет обеспечено хлебом", - подчеркнул Ю.Богуцкий.

Также он отметил, что ему никто пока не предлагал занять кресло министра, и затруднился предположить, кто будет назначен на этот пост.

Председатель подкомитета ВР по вопросам охраны и популяризации культурного наследия Александр Бригинец ("Батькивщина") сообщил, что на пост министра культуры претендуют несколько кандидатов. "Больше всего в кулуарах говорили о назначении Анны Герман, но тогда еще обсуждалась идея, что Дмитрий Табачник будет вице-премьером по гуманитарному блоку. Однако госпожа Герман заявила, что не будет работать в подчинении у Табачника. Теперь, поскольку Дмитрий Табачник не стал вице-премьером, возможно, попытаются снова убедить Анну Герман. Говорили также, что министром может быть Владимир Гришко, Тимофей Кохан, Юрий Богуцкий (действующие заместители министра культуры - УНИАН) или Таисия Повалий", - подчеркнул А.Бригинец.