Тюремщики клянутся, что за Тимошенко следят исключительно женщины

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении ГПтС в связи с тем, что группа народных депутатов от оппозиции прибыла в Харьков с целью вроде бы повлиять на сотрудников пенитенциарной службы.

«Государственная пенитенциарная служба Украины в вопросах содержания осужденной Ю.Тимошенко четко соблюдает требования и нормы украинского и международного законодательства:

- видеонаблюдение в помещениях содержания осужденной является законным и отвечает международным стандартам содержания лиц, отбывающих наказание в учреждениях лишения свободы. Кроме того, законность установления камер наблюдения подтверждает и решение Окружного административного суда в г. Киеве от 30 октября 2012 года;

- за камерами видеонаблюдения постоянно следят сотрудники пенитенциарной службы исключительно женского пола (и так было всегда);

- сотрудники пенитенциарной службы, обеспечивающие охрану осужденной в палате – это также исключительно женщины (и так было всегда). Мужчины несут дежурство только вне пределов территории содержания осужденной», - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в пенитенциарной службе, охрана является обязательным условием содержания всех осужденных к лишению свободы лиц, и Ю.Тимошенко не исключение. А поэтому, как и все остальные, осужденная обязана выполнять требования отраслевых приказов пенитенциарной службы и действующего законодательства, прибавили в ГПтС.

«Государственная пенитенциарная служба подчеркивает, что даже под политическим давлением и угрозами отдельных народных депутатов, не будет нарушать законы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, в Центральную клиническую больницу “Укрзалізниці” в Харькове, где находится Ю.Тимошенко, прибыли народные депутаты от оппозиционных политических сил.

В частности, на территорию медицинского учреждения зашли депутаты Александр Бригинец, Сергей Пашинский, Андрей Павловский, Андрей Шевченко.

Депутаты сказали журналистам, прибывшим в ЦКБ “Укрзалізниці” для того, чтобы лично убедиться, в каких условиях находится Ю.Тимошенко, попытаться восстановить ее права, а также получить официальное подтверждение того, что при Ю.Тимошенко нет часовых-мужчин и что мужчины не наблюдают за мониторами, на которых транслируется изображение из камер видеонаблюдений.

В настоящее время УНИАН не удалось выяснить, получили ли народные депутаты разрешение на встречу с Ю.Тимошенко.