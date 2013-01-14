Кожара заверил Лаврова, что Украина не будет «отрываться» от России
Глава МИД Украины заявил, что евроориентация Киева не должна беспокоить Москву.
Ориентация Украины на европейские нормы общественной жизни не означает ее отрыва от России, заявил глава украинского МИД Леонид Кожара, выступая в Черновицком национальном университете, сообщает РИА Новости.
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"Ориентация Украины на европейские нормы общественной жизни ни в коем случае не означает геополитический, экономический или культурный отрыв от наших друзей, в том числе и от Российской Федерации. Знаем, что именно так преподносится европейская политика Украины, именно в таком аспекте она иногда беспокоит и наших российских друзей. Но на самом деле это совершенно не так. Тем более, что при имеющемся различии в подходах у нас есть и общее. Например, и мы, и наши российские коллеги ведем с Евросоюзом интенсивный диалог на тему безвизового режима. Мы здесь двигаемся по параллельным траекториям", - сказал Кожара.
Киев называет евроинтеграцию приоритетом во внешней политике и рассчитывает в следующем году подписать с Евросоюзом соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли.
В Черновцах 13-14 января проходит седьмое заседание подкомитета по международному сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии.