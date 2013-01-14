Кожара заверил Лаврова, что Украина не будет «отрываться» от России

Ориентация Украины на европейские нормы общественной жизни не означает ее отрыва от России, заявил глава украинского МИД Леонид Кожара, выступая в Черновицком национальном университете, сообщает РИА Новости.

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"Ориентация Украины на европейские нормы общественной жизни ни в коем случае не означает геополитический, экономический или культурный отрыв от наших друзей, в том числе и от Российской Федерации. Знаем, что именно так преподносится европейская политика Украины, именно в таком аспекте она иногда беспокоит и наших российских друзей. Но на самом деле это совершенно не так. Тем более, что при имеющемся различии в подходах у нас есть и общее. Например, и мы, и наши российские коллеги ведем с Евросоюзом интенсивный диалог на тему безвизового режима. Мы здесь двигаемся по параллельным траекториям", - сказал Кожара.

Киев называет евроинтеграцию приоритетом во внешней политике и рассчитывает в следующем году подписать с Евросоюзом соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли.

В Черновцах 13-14 января проходит седьмое заседание подкомитета по международному сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии.