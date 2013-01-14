У Королевской не слышали, чтобы она теряла диплом, но говорят, что у нее их два

По словам пресс-секретаря Анастасии Горбенко, в 1997 году Королевская окончила экономический факультет Восточноукраинского Национального университета имени Владимира Даля в Луганске по специальности «менеджер в производственной сфере», а в 2002 году - Донецкую государственную академию управления, передает Радио Свобода.

Пресс-секретарь Королевской также сказала, что не знает, теряла министр диплом или нет.

Напомним, сегодня оппозиционный народный депутат Геннадий Москаль написал на своей странице в сети Facebook, что в декабре Наталья Королевская якобы потеряла на улице в Луганске диплом о высшем образовании.