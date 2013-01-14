Томенко рассказал, кто пойдет от оппозиции на перевыборы в проблемных округах
Оппозиционеры знают, кого выдвигать на перевыборы в 5 округах и расценивают обращения народных депутатов от ПР в Конституционный Суд относительно перевыборов, как попытку вообще их не проводить.
Такое мнение высказал журналистам один из лидеров “Батькивщины”, народный депутат Николай Томенко, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, когда же будет разрешена эта ситуация с перевыборами.
“Мы расцениваем такое обращение в Конституционный Суд как попытку вообще не проводить эти выборы”, - сказал Н.Томенко.
Он заметил, что ему лично непонятно, какое решение должен принять Конституционный Суд.
По словам Н.Томенко, вопрос о перевыборах мог бы решить Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления совместно с представителями Центральной избирательной комиссии. “Не нужно в Конституционный Суд обращаться, нужно просто совместно Верховной Раде и ЦИК определить законодательное поле”, - сказал Н.Томенко.
Он также сообщил, что оппозиция уже в начале следующей сессии будет требовать принятия решения о проведении выборов уже даже не в пяты, а в шести округах в связи с назначением депутата-мажоритарщика Павла Лебедева министром обороны.
Кроме того, Н.Томенко напомнил, что существует проблема проведения некоторых местных выборов. В частности, по его словам, в некоторых городах отсутствуют мэры, в некоторых регионах не полностью укомплектованы областные советы, и поэтому довыборы в 6 округах можно было бы совместить с этими местными выборами. По мнению Н.Томенко, такие выборы могли состояться в июне.
Говоря о кандидатах от оппозиции на перевыборах в 6 округах, Н.Томенко заметил, что особой дискуссии здесь нет. “Все кандидаты наши, которые, по нашему мнению, в этих округах победили, они будут едиными кандидатами от всех трех политических сил”, - сказал Н.Томенко.
Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).
6 ноября Верховная Рада приняла решение, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.
9 января председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что народные депутаты от Партии регионов обратились в Конституционный Суд для разрешения вопроса о проведении повторных парламентских выборов в пяти проблемных одномандатных округах. По словам А.Ефремова, КС должен решить, какой орган будет принимать решение о дате проведения повторных выборов в этих пяти округах – ЦИК или парламент.