Томенко рассказал, кто пойдет от оппозиции на перевыборы в проблемных округах

Такое мнение высказал журналистам один из лидеров “Батькивщины”, народный депутат Николай Томенко, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, когда же будет разрешена эта ситуация с перевыборами.

“Мы расцениваем такое обращение в Конституционный Суд как попытку вообще не проводить эти выборы”, - сказал Н.Томенко.

Он заметил, что ему лично непонятно, какое решение должен принять Конституционный Суд.

По словам Н.Томенко, вопрос о перевыборах мог бы решить Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления совместно с представителями Центральной избирательной комиссии. “Не нужно в Конституционный Суд обращаться, нужно просто совместно Верховной Раде и ЦИК определить законодательное поле”, - сказал Н.Томенко.

Он также сообщил, что оппозиция уже в начале следующей сессии будет требовать принятия решения о проведении выборов уже даже не в пяты, а в шести округах в связи с назначением депутата-мажоритарщика Павла Лебедева министром обороны.

Кроме того, Н.Томенко напомнил, что существует проблема проведения некоторых местных выборов. В частности, по его словам, в некоторых городах отсутствуют мэры, в некоторых регионах не полностью укомплектованы областные советы, и поэтому довыборы в 6 округах можно было бы совместить с этими местными выборами. По мнению Н.Томенко, такие выборы могли состояться в июне.

Говоря о кандидатах от оппозиции на перевыборах в 6 округах, Н.Томенко заметил, что особой дискуссии здесь нет. “Все кандидаты наши, которые, по нашему мнению, в этих округах победили, они будут едиными кандидатами от всех трех политических сил”, - сказал Н.Томенко.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решение, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

9 января председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что народные депутаты от Партии регионов обратились в Конституционный Суд для разрешения вопроса о проведении повторных парламентских выборов в пяти проблемных одномандатных округах. По словам А.Ефремова, КС должен решить, какой орган будет принимать решение о дате проведения повторных выборов в этих пяти округах – ЦИК или парламент.