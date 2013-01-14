В состав делегации ПАСЕ все-таки вошли 5 оппозиционеров (список)

На сайте парламента обнародован список делегации. В ее состав вошли представители фракции Всеукраинского объединения "Батькивщина" Владимир Арьев, Леся Оробец, Сергей Соболев.

От фракции Партии регионов - Владимир Вечерко, Сергей Кивалов, Сергей Клюев, Юлия Левочкина, Иван Попеску.

От фракции партии «УДАР» - Павел Рябикин.

От фракции ВО "Свобода" – Александр Шевченко.

От КПУ - Петр Симоненко.

Внефракционный Лев Миримский.

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Заместителями членов постоянной делегации стали от фракции "Батькивщина" - Сергей Власенко, Мустафа Джемилев и Елена Кондратюк; от фракции Партии регионов - Лариса Мельничук, Александр Онищенко, Владимир Пилипенко, Александр Фельдман, Иван Фурсин; от фракции «УДАРа» - Ирина Геращенко; от фракции ВО "Свобода" - Олег Панькевич; от фракции КПУ - Евгений Мармазов. Не входит в состав какой-либо фракции - Сергей Лабазюк.

Секретарем постоянной делегации стал Андрей Корнейчук (Управление обеспечения межпарламентских связей Аппарата Верховной Рады Украины), заместителями секретаря - Богдан Криловецкий (Управление обеспечения межпарламентских связей Аппарата Верховной Рады Украины) и Ярослав Юдин (секретариат Комитета по иностранным делам).