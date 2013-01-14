Жизнь в коридоре уже сказалась на здоровье Тимошенко
16:32, 14 января 2013Политика
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Самочувствие экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая седьмые сутки продолжает акцию гражданского неповиновения и отказывается вернуться в свою палату в ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове, ухудшилось.
Тимошенко все время находится в коридоре / Фото: byut.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.
“Самочувствие ухудшилось. Боли в спине увеличились. Болевой синдром увеличился. Лечение не предоставляется”, - сказал С.Власенко.
По его словам, “издевательство и пытки продолжаются”.
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С.Власенко отметил, что Ю.Тимошенко все время находится в коридоре. Встречи проходят в комнате для встречи с защитниками. По словам С.Власенко, в этой комнате установлен топчан, и во время встреч с адвокатами Ю.Тимошенко порой сидит, порой лежит.
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