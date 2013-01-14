Королевская потеряла диплом, а Москаль не верит

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, по словам Г.Москаля, согласно оперативным сводкам из Министерства внутренних дел Украины, 25 декабря 2012 года в Луганске в милицию поступило заявление от министра соцполитики Н.Королевской о том, что она 9 декабря на улице Луганска потеряла диплом об окончании Восточноукраинского Национального университета им. Даля.

При этом Г.Москаль пишет: “Здесь возникает несколько весьма интересных вопросов. Во-первых: кто-то когда-то видел госпожу Королевскую, которая ходит пешком по улицам? Во-вторых: если кто-то видел, что она ходит пешком, то видели ли они, что она ходит с дипломом? В-третьих: по теории вероятности, даже если она прошлась пешком по улицам славного Луганска, даже если она была при этом с дипломом (что, само по себе очень сомнительно!), то именно тогда потерять диплом было бы очень трудно! Но главнее всего в-четвертых: за день до обращения уважаемой госпожи министерши в милицию, настолько ненавидимый ею во время избирательной кампании Президент назначил ее министром!”.

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То есть, отмечает Г.Москаль, “Королевская обратилась в милицию именно тогда, когда нужно было подавать документы в отдел кадров, и забыла это сделать в течение всего времени с 9 декабря».

«Очевидно, что в отделе кадров просто не было что показывать. О чем это свидетельствует? Об отсутствии документа о высшем образовании или о процессе легализации документа с явными изъянами?”, - пишет депутат. При этом Г.Москаль выразил надежду, что “наша доблестная милиция, к которой Королевская обратилась за помощью, в этом разберется”.

УНИАН пока не удалось связаться с пресс-службой Н.Королевской, чтобы получить комментарий по этому поводу.

Как сообщалось, 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович назначил Н.Королевскую министром социальной политики Украины.