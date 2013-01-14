К Тимошенко прибыло «подкрепление»

Народные депутаты от «Батькивщины» прибыли в Харьков, чтобы лично разобраться в конфликтной ситуации, возникшей на прошлой неделе между экс-премьером Юлией Тимошенко и представителями пенитенциарной службы.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил народный депутат Александр Бригинец, который также находится в Харькове.

По его словам, депутаты имеют целью разобраться в происходящем. “Мы приехали для того, чтобы лично разобраться в конфликте. У Юлии Владимировны есть три требования... На прошлой неделе мы не могли приехать в Харьков, потому что были пленарные дни, в выходные - к заключенным не пускают, поэтому мы прилетели сегодня”, - объяснил А.Бригинец.

По его словам, в Харькове находятся около 10 народных депутатов, среди которых Андрей Павловский, Андрей Шевченко, Николай Катеринчук, Сергей Пашинский и другие.

Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины Виктора Януковича она указывает на узурпацию власти В.Януковичем и проведение в Украине политических репрессий. Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается давать объяснения и отвечать на их вопросы, принимать участие “в каких-либо заказных уголовных производствах”. Также экс-премьер подчеркнула, что готова оказывать физическое сопротивление, "настолько, насколько хватит сил и жизни", попыткам принудительно доставить ее в суд, а также не намерена возвращаться в палату, пока там будут видеокамеры, и не позволит проводить личный досмотр и обыски в ее вещах.

Ю.Тимошенко отказывается возвращаться в свою палату в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточный конвой в палате и мужчин-часовых.

9 января прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин заявил о незаконности и противоправности акции неповиновения Ю.Тимошенко.