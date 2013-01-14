У Тимошенко нашли, откуда слили фальшивую переписку Немыри

Объединенная оппозиция "Батькивщина" обратилась к заграничным правоохранительным органам по факту противоправной публикации и фальсификации личной переписки дочери экс-премьер-министра Юлии Тимошенко - Евгении и одного из лидеров «Батькивщины» Григория Немыри.

Как говорится в заявлении Объединенной оппозиции, переданном агентству УНИАН, сам факт публикации сфальсифицированной переписки Е.Тимошенко, как и ранее Г.Немыри, в "Батькивщине" считают свидетельством того, что «власть осознала ничтожество, бесперспективность и бездоказательность выдвинутых против Юлии Тимошенко обвинений, а потому взялась за дискредитацию ближайшего окружения Юлии Тимошенко».

«Факт публикации и фальсификации личной переписки Евгении в очередной раз показал цинизм, аморальность и антидемократичность властной команды, которая не гнушается ничем в своих методах деятельности, даже совершением уголовных преступлений», - говорится в заявлении.

В оппозиции подчеркнули, что действия организаторов и исполнителей публикации и фальсификации переписки трактуются как преступление и подпадают под действие как украинского уголовного законодательства, так и международного права.

"Мы осознаем, что ожидать справедливости от украинских органов правосудия напрасно, поскольку именно они во главе с Януковичом и являются организаторами и соучастниками этого очередного преступления из серии политических репрессий. Поэтому мы обратились к правоохранительным органам других стран, граждане которых пострадали от факта публикации", - сообщили в "Батькивщине".

"Так, заявления о преступлении уже начали расследовать правоохранители США, Великобритании и Германии. Кроме того, все собеседники Евгении из незаконно обнародованной переписки по собственной инициативе обратились к правоохранительным органам своих стран", - говорится в заявлении.

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В оппозиции отметили, что «особым цинизмом заказчиков преступления является то, что опубликованная информация содержит как правдивые эпизоды, так и вымышленные от первого до последнего слова». Если опубликованная переписка Г.Немыри полностью сфальсифицирована, то переписка Е.Тимошенко содержит как правдивые сообщения, так и частично или полностью вымышленные, - отмечают в «Батькивщине».

«Мы уже установили, что владелец доменных имен сайтов zhuzhaleaks.com и nemyrialeaks.com - один и тот же, а интернет-провайдером этих сайтов тоже является одно физическое лицо, зарегистрированное в Киеве. Это свидетельствует о системности и заказном характере публикации фальсификаций», - подчеркнули в оппозиции.

«Батькивщина» также обратилась к журналистам и украинским гражданам с просьбой не становиться соучастниками преступления и не распространять личную переписку Е.Тимошенко.

«Просим вас не уподобляться стае шакалов, для которых нормы морали и пределы частности - это пустые звуки. Верим в то, что воспитанность и уважение к тайне частной переписки для вас имеют большее значение, чем сенсационные заголовки, потому что жертвой такой преступной и аморальной атаки может стать каждый из вас», - подчеркнули в оппозиции.