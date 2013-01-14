Лавров: Москва и Киев ищут новые форматы поставок и транзита газа

Москва и Киев ведут интенсивные переговоры по выработке новых форматов сотрудничества в газовой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Черновицком национальном университете, сообщают РИА Новости.

"Интенсивно ведутся переговоры по выработке новых форматов сотрудничества в сфере поставок на Украину и транзита через Украину европейским потребителям российского газа. Мы исходим из необходимости обеспечения в этой сфере стабильных и взаимовыгодных условий, отвечающих долгосрочным интересам и России, и Украины", — сказал Лавров.

В Черновцах 13-14 января проходит седьмое заседание подкомитета по международному сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии.