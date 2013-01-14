Гостиному двору все-таки дали статус памятника

Гостиный двор и еще 30 домов исторического Подола приобрели правовой статус комплекса памятников градостроительства местного значения. Соответствующий приказ Министерство культуры издало 21 декабря в ответ на ходатайство Киевской городской государственной администрации.

Об этом заявил председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По его словам, теперь объект будет не реконструирован, а отреставрирован.

«Гостиный двор – памятник градостроительства Киева. Значит, его судьбу может и должна определять в первую очередь городская громада. Чтобы предупредить разрушение здания, нужно как можно скорее провести реставрационные работы. Но их нужно выполнить так, чтобы сохранить историческую ценность объекта, а также культурное пространство, которое сформировалось на его площадях и вокруг него», – отметил А.Попов.

Поэтому председатель горгосадминистрации инициировал проведение широких общественных слушаний по вопросам проекта реставрации и настаивает на участии в этих слушаниях профессиональных экспертов, народных и городских депутатов, общественных и культурных деятелей и организаций столицы.

Как информируют в КГГА, 30 октября прошлого года Главное управление охраны культурного наследия КГГА направило в Министерство культуры учетную документацию для решения вопроса о включении комплекса недвижимых памятников Контрактовой площади в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятника градостроительства местного значения. В этот комплекс был включен и Гостиный двор.

Приказом от 21 декабря Министерство культуры признало комплекс памятником и внесло его в государственный реестр. Следовательно, Гостиный двор приобрел правовой статус памятника градострительства. Среди 30 зданий, входящих в комплекс недвижимых памятников Контрактовой площади: 6 – памятники национального значения, 10 – местного, 3 – недавно обнаруженные объекты.

В течение 2005-2012 годов КГГА подготовлено и передано на рассмотрение Министерства культуры 905 комплектов учетной документации о включении соответствующих объектов в государственный реестр недвижимых памятников Украины. По 720 представлениям уже приняты положительные решения.

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский).

19 июля 2012 года Окружной административный суд Киева отказался прекратить действие постановления Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и остановить строительные работы на его территории.

Также есть решение Киевсовета от 20 сентября 2012 года, согласно которому депутаты передали ПАО «Совместное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» в аренду на 5 лет земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4, на которой расположен Гостиный двор, для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы властей сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты начали акцию протеста. На территории Гостиного двора с лета находятся киевляне, которые защищают историческое здание от начала реконструкции и осуществления перестройки.

20 декабря директор «Укрреставрации» Дмитрий Ярич заявил, что предприятие имеет разрешительные документы на реконструкцию Гостиного двора.