ВР не обновила свою делегацию в ПАСЕ: в ключевых комитетах не будет оппозиции

Об этом пишет газета “Коммерсант-Украина”.

Как отмечает издание, в ключевых комитетах Ассамблеи, которым предстоит обсудить итоги парламентских выборов в Украине, и вовсе не будет оппозиционеров. У Киева еще есть один день для решения проблемы, но власть, похоже, в этом не заинтересована.

В частности, 21-25 января в Страсбурге состоится сессия ПАСЕ - первая после выборов в Украине, ранее раскритикованных мировым сообществом, в том числе миссией Парламентской ассамблеи. От Украины в сессиях ПАСЕ участвуют 12 депутатов, которые должны представлять все политические силы. Однако на этот раз в украинской делегации впервые может практически не оказаться членов оппозиционных фракций. "Существует процедура утверждения делегаций. Чтобы пройти все ее этапы до начала сессии, нам нужно передать в Страсбург список депутатов не позднее 14 января", - отметили в секретариате Верховной Рады. В противном случае в ПАСЕ останутся аккредитованными члены прежней парламентской делегации из числа депутатов, переизбранных в ВР нового созыва.

При этом в Партии регионов официально декларируют готовность обновить делегацию - на Согласительном совете Верховной Рады 9 января председатель ВР Владимир Рыбак заявил, что это должно было стать приоритетной задачей на минувшей пленарной неделе. Для обновления состава делегации не требуется голосования в сессионном зале, достаточно решения Комитета по международным делам, которое затем необходимо подтвердить на совещании руководителей ВР и глав фракций.

Однако в профильном комитете столкнулись с проблемой при принятии, казалось бы, формального документа. "Мы согласовали состав делегации со всеми фракциями, в среду провели заседание, чтобы утвердить его, но не было кворума - не пришел ни один представитель ПР", - рассказал “Ъ” первый заместитель главы Комитета по международным делам Валентин Наливайченко («УДАР»). В частности, членами ПР являются 9 из 16 членов комитета.

В свою очередь представители провластной фракции, отвечающие за взаимодействие с Советом Европы, опровергают предположения об умышленном блокировании данного решения. "Нам самим хочется обновить делегацию. У нас будет более сильное и авторитетное представительство", - заявила народный депутат Юлия Левочкина (ПР). "Мы даже не считали, сколько там будет наших, сколько не наших. Но оппозиция будет представлена", - добавил народный депутат Иван Попеску (ПР), возглавлявший делегацию в ПАСЕ в прошлом созыве ВР.

Между тем задержка с переформатированием украинского участия в ПАСЕ, вне зависимости от ее причин, выгодна действующей власти. Большинство украинских оппозиционных депутатов, ранее работавших в ПАСЕ, не были переизбраны на минувших выборах. Право участия в январской сессии сохраняет лишь Сергей Соболев, а также имеющий статус заместителя члена делегации ВР в ПАСЕ Мустафа Джемилев (оба - "Батькивщина").

Фракции «УДАР» и "Свобода", в случае если делегация ВР в ПАСЕ не обновится, и вовсе не будут представлены в Страсбурге. Еще более существенным является дисбаланс представительства власти и оппозиции в ключевых постоянных органах ПАСЕ. У противников ПР не остается своего представителя в Мониторинговом комитете и Бюро ПАСЕ, поскольку бывший заместитель главы делегации от оппозиции Ольга Герасимьюк не была избрана в ВР VII созыва. В то же время члены делегации от ПР и Компартии переизбраны в полном составе.

Правила ПАСЕ позволяют Украине сохранять прежнюю делегацию на протяжении полугода, однако ее обновление произойдет раньше, заверил И.Попеску.

Между тем официальному Киеву выгодно заблокировать работу оппозиции даже на одну январскую сессию, в ходе которой комитеты ПАСЕ будут кратко обсуждать итоги выборов в Украине и отчет наблюдательной миссии ПАСЕ на этих выборах.