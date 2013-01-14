Нардеп: получается, что кто-то снимает Тимошенко на видео под носом у тюремщиков

Как сообщил УНИАН народный депутат Александр Бригинец, во время встречи с правоохранителями, среди которых был и руководитель колонии, приняли участие 4 депутата, среди которых также Андрей Павловский, Сергей Пашинский и Андрей Шевченко.

По словам А.Бригинца, прежде всего на встрече был поднят вопрос о видео- и аудиозаписях с Ю.Тимошенко, которые изложены в Интернете.

“Те видео- и аудио-, которые есть в Интернете, с точки зрения руководства колонии, не имеют к ним никакого отношения. Они его взяли в Интернете, проанализировали с участием прокуратуры. И экспертиза сделала вывод, что это не сделано камерами и другими средствами наблюдения, которые есть в больнице. У них есть документы, которые удостоверяют, что это не могли сделать их камеры, поскольку это не отвечает возможностям этих камер. Следовательно, были задействованы какие-то другие камеры, но эти камеры не были выявлены во время обследования помещений. Либо они были уже демонтированы, либо они настолько скрыты, что те системы обнаружения, которые существуют, их не нашли. Поэтому здесь есть конфликт”, - сообщил народный депутат.

При этом А.Бригинец сказал, что руководство колонии заверяет, что не препятствует сотрудничеству с народными депутатами в вопросе выявления средств слежки, с помощью которых сделаны обнародованные в Интернете записи.

Таким образом, как отметил А.Бригинец, выходит “история”, будто кроме службы колонии, кто-то имеет возможность писать видео и неизвестно каким образом это делает.

Вторая проблема, о которой говорили на встрече с руководством колонии, - возможность Ю.Тимошенко осуществлять телефонные звонки. По объяснению А.Бригинца, закон предусматривает право заключенных пользоваться телефоном, но инструкция, которая является подзаконным актом, требует, чтобы это был только таксофон. «Таксофона на охраняемой территории больницы, где находится Ю.Тимошенко, нет. Но мы услышали от руководства колонии, что они не будут препятствовать установлению таксофона и не будут ограничивать в гражданских правах Юлию Тимошенко по этому поводу. То есть этот вопрос может быть решен, но не прямо сегодня”, - проинформировал народный депутат.

Также он сообщил, что сегодня до конца рабочего дня Ю.Тимошенко должна получить письменный ответ руководства колонии, “что как минимум мужчины не будут допущены ни к охране, ни к наблюдению за мониторами, ни к другим вещам, которые связаны с личной сферой Ю.Тимошенко”.

А.Бригинец выразил надежду, что проблемы будут решены в течение дня. “В ином случае мы останемся здесь и будем продолжать влиять на переговоры и пытаться довести это до такого состояния, чтобы это удовлетворило Юлию Владимировну”, - отметил А.Бригинец.

По его данным, через несколько часов должна состояться встреча Ю.Тимошенко с руководством колонии и это будет на сегодняшний день уже вторая такая встреча.

“Сегодня уже была одна официальная встреча и там был письменный ответ руководства колонии. Но Юлию Владимировну не удовлетворил ответ. Она поставила определенные свои дополнительные вопросы, которые руководство должно удовлетворить. И сегодня, как нам всем сообщили, руководитель колонии и Ю.Тимошенко встретятся позже, через несколько часов. Только после того, как мы узнаем, что ответ, который подготовило руководство колонии, удовлетворил Юлию Владимировну, мы вернемся в Киев”, - сказал народный депутат.