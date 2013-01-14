Томенко готов рискнуть потенцией, чтобы потестировать новую систему «Рада»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил один из лидеров “Батькивщины”, председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Николай Томенко.

Н.Томенко заметил, что представители оппозиции сравнили количество народных депутатов из фракции ПР, которые зарегистрировались в письменном виде и которые проголосовали за назначение И.Соркина.

Согласно его словам, выяснилось, что 22 народных депутата от ПР не присутствовали в парламенте, поскольку в письменном виде не зарегистрировались. “Мы все документы передадим в Регламентный комитет, хотя сомневаемся, что там будет что-то проводиться”, - сказал Н.Томенко.

Он также заметил, что сейчас рассматривается и возможность обращения в Европейский суд по существующему прецеденту с украинским судьей Александром Волковым.

В то же время Н.Томенко высказал личное мнение, что обращение в Европейский суд является контрпропродуктивным, а более продуктивным является введение в действие системы для голосования “Рада-3”, которая предусматривает “сенсорную кнопку”.

Н.Томенко также подчеркнул, что парламентское большинство сегодня отказывается внедрять эту систему, мотивируя это тем, что “эта система вредна для потенции или организма депутата”. “Я принял для себя очень непростое решение. Я со своими коллегами готов пожертвовать здоровьем, чтобы на мне протестировали эту систему “Рада” во время зимних каникул”, - сказал Н.Томенко.