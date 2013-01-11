Главное за день: обзор топ-новостей

Под Киевом избили народного депутата

По словам народного депутата от партии "УДАР" Владимира Куренного, он вышел из магазина, положил продукты в автомобиль и сел за руль. Рядом вдруг появилось двое мужчин. Они ударили депутата в лицо, затем вытянули из машины и начали бить ногами. По факту избиения нардепа милиция проводит досудебное расследование.

Арбузова освободили

Верховная Рада сегодня освободила Сергея Арбузова от должности председателя Национального банка Украины.

Соркин возглавил Нацбанк

За назначение проголосовал 231 народный депутат из 337, зарегистрированных в сессионном зале. Во время представления в Верховной Раде Игорь Соркин назвал свою главную задачу на новом посту, а оппозиция пообещала настаивать на создании специальной комиссии по неправомерному назначению Соркина в случае, если будут доказаны факты неперсонального голосования.

Депутатки заблокировали трибуну и угрожают «женским бунтом» (фото)

Женщины-депутаты от фракций “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода” требовали прекратить применение пыток в отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко и экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

ГАИ облегчила жизнь водителям

По принципу "единого окна" в столице теперь работают 13 регистрационно-экзаменационных подразделов ГАИ.

ВР отказалась декриминализировать «статьи Тимошенко и Луценко»

За декриминализацию «статей Тимошенко и Луценко» не голосовали 24 члена фракции «Батькивщина», в тоже время «за» высказались 8 народных депутатов из фракции Партии регионов. Позже непроголосовавшие нардепы Катеринчук и Бригинец заявили о сбое в системе "Рада", которая не учла их голоса.

Из-за ратификации соглашения с РФ оппозиция поцапалась с большинством

ВР ратифицировала соглашение с Россией о взаимодействии при ликвидации чрезвычайных ситуаций в местах дислокации объектов ЧФ РФ, во время рассмотрения этого вопроса произошла драка между депутатами из оппозиции и большинства. В результате депутаты завалили новогоднюю елку. По словам Виктора Пинзеника, сегодняшним голосованием ВР фактически признала действие законодательства РФ на территории Украины.

Рада решила из проевпропейских проектов Яценюка, Тигипко и Кличко слепить один

Поддержку 348 депутатами ВР решения о наработке согласованного проекта постановления относительно евроинтеграционных устремлений Украины американский посол Джон Теффт назвал “сильным сигналом”.

Адвокат: Тимошенко ночует на металлическом топчане возле туалета

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко уже трое суток отказывается возвращаться в свою палату Центральной клинически больницы «Укрзализныци» в Харькове. А тюремщики проводят с ней "воспитательные беседы".

Ахметов заплатил $20 миллионов за форварда «Металлиста»

Лидер харьковского “Металлиста” бразилец Тайсон перешел в донецкий “Шахтер”.