Соркин возглавил Нацбанк

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовал 231 народный депутат из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, «за» проголосовали 187 народных депутатов из фракции Партии регионов, 31 – от КПУ и 13 внефракционных.

Из фракций «Батькивщины», “УДАРа” и “Свободы” ни один депутат не проголосовал за назначение И.Соркина.

Перед этим голосованием депутаты от оппозиции подошли к рабочим местам представителей парламентского большинства, чтобы контролировать персональное голосование за назначение И.Соркина.

Народный депутат от «Батькивщины» Александр Турчинов сказал, что если будет сфальсифицировано голосование за И.Соркина, то оппозиция призовет все страны не признавать такого председателя НБУ.

После этого в ВР начались локальные столкновения между депутатами от оппозиции и парламентского большинства. В частности, столкновения произошли из-за того, что депутаты из фракции Партии регионов пытались оттеснить оппозицию от своих рабочих мест.

Как сообщалось, председателя НБУ назначает и освобождает Верховная Рада по предоставлению главы государства. Президент Виктор Янукович предложил назначить новым руководителем Национального банка Игоря Соркина, который с конца декабря исполняет обязанности председателя НБУ.

Вместе с тем вчера, 10 января, ВР не смогла освободить от должности главы Нацбанка С.Арбузова, которого Президент в конце декабря назначил первым вице-премьер-министром. Парламенту вчера не хватило голосов.

Сегодня, 11 января, ВР удалось освободить С.Арбузова от должности председателя НБУ. За принятие соответствующего решения проголосовали 237 народных депутатов из 402, зарегистрированных в сессионном зале.