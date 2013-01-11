Оппозиция - регионалам: Мы из вас сделаем порядочных народных депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом от имени оппозиции заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“В том случае, если появятся такие факты, то оппозиция будет создавать следственную комиссию по вопросам незаконного назначения председателя НБУ”, - сказал А.Яценюк.

Он также отметил, что оппозиция требует, чтобы уже со следующей сессии ВР была введена персональная система для голосования.

“Мы из вас сделаем порядочных народных депутатов”, - сказал А.Яценюк, обращаясь к депутатам от фракции Партии регионов.

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В свою очередь, народный депутат от фракции “УДАР” Павел Розенко отметил, что во время голосования в сессионном зале не было народных депутатов от фракции Партии регионов Инны Богословской, Игоря Шкири, Дмитрия Добкина, Юрия Иванющенко, карточки которых проголосовали.

П.Розенко призвал председателя ВР Владимира Рыбака провести служебное расследование по фактам неперсонального голосования.

В свою очередь, депутат от фракции Партии регионов Сергей Тигипко отметил, что депутаты от оппозиции мешали регионалам голосовать и поэтому он и народный депутат Светлана Фабрикант не смогли проголосовать. С.Тигипко попросил учесть их голоса за назначение И.Соркина председателем Нацбанка.