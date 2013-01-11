За декриминализацию «статей Тимошенко» проголосовали 8 регионалов (список)

Двадцать четыре члена фракции «Батькивщина»не проголосовали за принятие в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины с целью обеспечения международно-правовых обязательств Украины».

Как свидетельствуют данные поименного голосования на сайте парламента, за такое решение проголосовал всего 161 (при необходимых 226 — УНИАН) из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Из 99 членов фракции «Батькивщина», «за» проголосовали 75 депутатов, «воздержалось» – 0, не проголосовали четверо (Александр Бригинец, Игорь Бриченко, Николай Катеринчук и Руслан Князевич) и 20 депутатов фракции отсутствовали (среди них Анатолий Гриценко, Николай Мартыненко, Андрей Парубий, Сергей Соболев, Виктор Швец, Андрей Шевченко).

Из 42 членов фракции “УДАР” «за» проголосовали 33, «воздержались» – 0, не проголосовали 5, отсутствовали 4 депутата.

Из 36 представителей фракции “Свобода” не голосовали только двое, остальные – 34 поддержали соответствующий законопроект.

Не дали ни одного голоса представители фракции Коммунистической партии Украины, в тоже время «за» высказались 8 народных депутатов из фракции Партии регионов (Яков Безбах, Виктор Бондарь, Виктор Жеребнюк, Олег Кулинич, Виктор Развадовский, Григорий Смитюх, Юрий Шаповалов и Нестор Шуфрич).

Из 27 внефракционных депутатов «за» проголосовали 11, «против» – 0, воздержались – 0, не голосовали – 3, отсутствовали 13.

В данном законопроекте в Заключительных положениях было предусмотрено освободить от наказания (основного и дополнительного) лиц, осужденных по статье 365 Уголовного кодекса Украины, за деяния, преступность и наказуемость которых устраняется данным законом. Также предусмотрено освободить от наказания (основного и дополнительного) лиц, осужденных по статьям 365-1 и 424 Уголовного кодекса Украины. Такое освобождение «осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 405-1 Уголовного процессуального кодекса Украины. Дела о таком освобождении рассматриваются судами в течение 5 дней со дня поступления соответствующего заявления осужденного, представления прокурора или органа, который ведает исполнением наказания».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины с целью обеспечения международно-правовых обязательств Украины».