Депутатки заблокировали трибуну и угрожают «женским бунтом» (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня с трибуны ВР заявила представитель фракции “Батькивщина” Александра Кужель во время блокирования женщинами-депутатами трех фракций трибуны ВР.

Она отметила, что женщины требуют, чтобы Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка предоставил депутатам информацию о ситуации, которая возникла с Ю.Тимошенко.

“Мы требуем господина прокурора в зал. Пусть он нам даст ответ по поводу нарушений прав женщины в Украине”, - сказала А.Кужель.

Кроме того, по ее словам, женщины требуют встречи непосредственно с Ю.Тимошенко, снятия камер наблюдения в палате, где лечится Ю.Тимошенко, замены мужчин-охранников на женщин.

Также, по словам А.Кужель, женщины-депутаты требуют, чтобы Ю.Луценко была предоставлена возможность прооперироваться в частной клинике.

“В противном случае мы устроим женский бунт”, - сказала А.Кужель.

После этого депутатки от трех фракций оппозиции разблокировали трибуну ВР.