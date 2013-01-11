Депутатки заблокировали трибуну и угрожают «женским бунтом» (фото)
Женщины-депутаты от фракций “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода” требуют прекратить применение пыток в отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко и экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня с трибуны ВР заявила представитель фракции “Батькивщина” Александра Кужель во время блокирования женщинами-депутатами трех фракций трибуны ВР.
Она отметила, что женщины требуют, чтобы Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка предоставил депутатам информацию о ситуации, которая возникла с Ю.Тимошенко.
“Мы требуем господина прокурора в зал. Пусть он нам даст ответ по поводу нарушений прав женщины в Украине”, - сказала А.Кужель.
Кроме того, по ее словам, женщины требуют встречи непосредственно с Ю.Тимошенко, снятия камер наблюдения в палате, где лечится Ю.Тимошенко, замены мужчин-охранников на женщин.
Также, по словам А.Кужель, женщины-депутаты требуют, чтобы Ю.Луценко была предоставлена возможность прооперироваться в частной клинике.
“В противном случае мы устроим женский бунт”, - сказала А.Кужель.
После этого депутатки от трех фракций оппозиции разблокировали трибуну ВР.