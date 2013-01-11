Новый глава Нацбанка определился со своей главной задачей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время своего представления в Верховной Раде.

«В 2013 году мы продолжим укрепление доверия к гривне и призываем осторожнее относиться к комментариям относительно национальной валюты», - сказал И.Соркин.

В числе приоритетных задач Национального банка он назвал снижение процентных ставок по кредитам, увеличение рефинансирования банков, а также приведение банковского контроля в соответствие с требованиями ЕС.

«Национальный банк Украины приложит максимум усилий для налаживания сотрудничества с международными финансовыми организациями — МВФ и Всемирным банком», - сказал И.Соркин.

Напомним, сегодня, 11 января, Верховная Рада Украины назначила И.Соркина председателем Национального банка Украины. За данное решение проголосовал 231 депутат при необходимых 226.

25 декабря 2012 года И.Соркин был назначен исполняющим обязанности председателя Национального банка Украины, после того как 24 декабря Президент своим указом назначил тогдашнего главу Нацбанка Сергея Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя председателя Нацбанка, отвечая за банковский надзор. До этого назначения И.Соркин возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.

И.Соркин имеет 3-й ранг госслужащего. Нового главу НБУ называют креатурой близкого к главе государства С.Арбузова, который с декабря назначен первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова.

Напомним, согласно Конституции, председатель НБУ назначается сроком на 7 лет и увольняется с должности Верховной Радой по представлению Президента Украины.