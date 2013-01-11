ВР отказалась декриминализировать «статьи Тимошенко и Луценко»

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины с целью обеспечения международно-правовых обязательств Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал только 161 (при необходимых 226 — УНИАН) из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За принятие этого решения проголосовали 8 народных депутатов из фракции Партии регионов, 75 — из фракции ”Батькивщина”, 33 — фракция “УДАР”, 34 — фракция “Свобода”, 11 — внефракционные.

Фракция КПУ не голосовала в полном составе.

В данном законопроекте в Заключительных положениях было предусмотрено освободить от наказания (основного и дополнительного) лиц, осужденных по статье 365 Уголовного кодекса Украины, за деяния, преступность и наказуемость которых снимается этим законом. Также предусмотрено освободить от наказания (основного и дополнительного) лиц, осужденных по статьям 365-1 и 424 Уголовного кодекса Украины. Такое освобождение «осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 405-1 Уголовного процессуального кодекса Украины. Дела о таком освобождении рассматриваются судами в течение 5 дней со дня поступления соответствующего заявления осужденного, представления прокурора или органа, который ведает исполнением наказания».

Данным законопроектом предусмотрено внести изменения в Уголовный кодекс Украины. В частности, в статью 364 «Злоупотребление властью или служебным положением». Предусмотрено, что наказание наступает за злоупотребление властью или служебным положением, то есть преднамеренно, с целью получения неправомерной выгоды (в ныне действующем - то есть преднамеренно, из корыстных побуждений или в других личных интересах или в интересах третьих лиц использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы - УНИАН) использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным.

Статью 365 УКУ предлагалось изложить в такой редакции: превышение власти или служебных полномочий, то есть преднамеренное совершение работником правоохранительного органа действий, которые явно выходят за рамки предоставленных ему прав или полномочий, если они нанесли существенный вред охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам, интересам юридических лиц – карается ограничением свободы сроком до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков истязания – караются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они привели к тяжелым последствиям, караются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет". А статью 365-1 и 424 предусматривалось исключить.

Кроме того предусматривалось в абзаце втором части второй статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины от 13 апреля 2012 года "424" исключить.