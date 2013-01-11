Катеринчук заявляет о сбое в системе «Рада»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины”.

«На сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады Украины 11 января 2013 года во время голосования проекта закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины с целью обеспечения международно-правовых обязательств Украины (реестр. №1099) произошел технический сбой системы для голосования «Рада». При нажатии кнопки пульта «За» система не учла мой голос”, - сказал Н.Катеринчук.

Он также в обращении к В.Рыбаку попросил проверить пульт для голосования на его месте и в целом систему голосования «Рада».

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Как сообщал УНИАН, 24 члена фракции «Батькивщина» не проголосовали за принятие в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью обеспечения международно-правовых обязательств Украины».

Как свидетельствуют данные поименного голосования на сайте парламента, за данное решение проголосовал лишь 161 (при необходимых 226 — УНИАН) из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Из 99 членов фракции «Батькивщина» «за» проголосовали 75 депутатов, «воздержались» – 0, не проголосовали четверо (Александр Бригинец, Игорь Бриченко, Николай Катеринчук и Руслан Князевич) и 20 депутатов фракции отсутствовали (среди них Анатолий Гриценко, Николай Мартыненко, Андрей Парубий, Сергей Соболев, Виктор Швец, Андрей Шевченко).