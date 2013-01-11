Регионала Вечерко подловили на кнопкодавстве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ильенко заявил на заседании парламента.

Он отметил, что в частности, народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Вечерко голосовал “за соседним терминалом за другого депутата”.

“Это позор. И мы опять видим нелегитимные решения, которые принимает украинский парламент”, - подчеркнул А.Ильенко.