Регионала Вечерко подловили на кнопкодавстве
12:28, 11 января 2013Политика
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Народный депутат Украины Андрей Ильенко (фракция “Свобода”) заявляет, что голосование за кандидатуру Игоря Соркина на должность председателя НБУ было нелегитимным.
Ильенко подловил Вечерко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ильенко заявил на заседании парламента.
Он отметил, что в частности, народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Вечерко голосовал “за соседним терминалом за другого депутата”.
“Это позор. И мы опять видим нелегитимные решения, которые принимает украинский парламент”, - подчеркнул А.Ильенко.
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