В Верховной Раде - драка, завалили новогоднюю елку

Как передает корреспондент УНИАН, столкновение произошло во время рассмотрения вопроса о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Российской Федерации о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых расположены объекты Черноморского флота РФ на территории Украины.

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Представители оппозиции выступали против ратификации этого соглашения. И именно в тот момент, когда с трибуны парламента выступал народный депутат Украины из фракции ВО “Свобода” Александр Шевченко, кто-то из большинства начал кричать, что ему не нужно было предоставлять слово, поскольку он не записан на выступление. После этого началось столкновение возле трибуны, в котором со стороны оппозиции, в частности, принимал участие Вячеслав Кириленко (фракция “Батькивщина”), а со стороны большинства был, в частности, Нестор Шуфрич (фракция Партии регионов).

Во время столкновения упала одна из установленных возле трибуны елок и с нее упали новогодние украшения.