Под Киевом избили народного депутата

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, нападение произошло в 19.55 на парковке возле "Мегамаркета" в Киево-Святошинском районе под Киевом.

Через час на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа ГУ УМВД Украины в Киевской области под руководством начальника Главного Управления областной милиции Валерия Мазана и прокурора Киево-Святошинского района Василия Федоренко. По факту нападения правоохранителями открыто уголовное производство по предварительным признакам преступления, которое квалифицируется как хулиганские действия.

По словам В.Куренного, он вышел из магазина, положил продукты в автомобиль и сел за руль. Рядом вдруг появилось двое мужчин. Они ударили депутата в лицо, затем вытянули из машины и начали бить ногами. Один из них бросился к открытой машине В.Куренного, но нападающих отпугнул мужчина, который шел по парковке к своему авто и услышал крики В.Куренного о помощи, говорится в сообщении.

У депутата разбито лицо, гематомы на голове и сотрясение мозга.

Как отмечают в «УДАРе», произошедшее с В.Куренным зафиксировали камеры наблюдения на парковке магазина. На видео также видно, что нападающих ожидал автомобиль, на котором они и скрылись.

Депутата для предоставления помощи доставили в городскую больницу Обухова.