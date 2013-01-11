По факту избиения нардепа милиция проводит досудебное расследование

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области.

Как отмечается в сообщении, 10 января в 20.20 по линии 102 в дежурную часть милиции Киевской области поступило сообщение от одного из народных депутатов о его избиении неизвестными лицами на парковочной площадке возле торгового центра по Обуховскому шоссе.

Выяснив обстоятельства происшествия, следственно-оперативная группа, прибывшая на место, начала проводить первоочередные оперативно-розыскные меры с целью установления лиц, которые совершили это правонарушение, подчеркнули в ОСО.

В настоящее время сообщение депутата зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований. Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как сообщал УНИАН, по данным «УДАРа», В.Куренного избили двое неизвестных мужчин на парковке возле супермаркета в Киево-Святошинском районе под Киевом.

По словам самого пострадавшего, он вышел из магазина, положил продукты в машину и сел за руль своего авто. Рядом появились двое мужчин, они ударили депутата в лицо, затем вышвырнули из машины и начали бить ногами. У депутата разбито лицо, гематомы на голове и сотрясение мозга. Для предоставления помощи его доставили в больницу.

Как отмечают в «УДАРе», произошедшее с В.Куренным зафиксировали камеры наблюдения на парковке магазина. На видео также видно, что нападающих ожидал автомобиль, на котором они и скрылись.