Американский посол считает, что ВР сегодня послала «сильный сигнал»

Как сообщила пресс-служба ВР, об этом посол США сообщил во время сегодняшней встречи с председателем ВР Владимиром Рыбаком.

Председатель Верховной Рады напомнил, что парламент сегодня 348 голосами принял решение о наработке единого согласованного проекта постановления относительно евроинтеграционных устремлений Украины. Для всех парламентских партий, отметил В.Рыбак, вопросы евроинтеграции и внедрения европейских стандартов жизни в Украине являются приоритетными. В свою очередь, Д.Теффт сказал, что результаты этого голосования являются «сильным сигналом» международному сообществу.

Посол также высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества, в частности, ее парламентской составляющей. США, заявил он, настроены на дальнейшее развитие сотрудничества с Украиной в рамках Хартии о стратегическом партнерстве.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем пленарном заседании депутаты решили разработать единый согласованный проект постановления, касающийся евроинтеграционных устремлений Украины.

За принятие соответствующего решения проголосовали 348 народных депутатов из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

ВР во время заседания рассмотрела по этому вопросу три проекта постановления, которые были внесены лидером фракции “Батькивщина” Арсением Яценюком, лидером фракции “УДАР” Виталием Кличко и народным депутатом из фракции Партии регионов Сергеем Тигипко.

После обсуждения этих трех проектов постановлений депутаты пришли к мнению, что сегодня ни один из них не наберет необходимого количества голосов, и потому было принято решение направить их в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции на повторное первое чтение. При этом Комитет должен наработать согласованный проект постановления по этому вопросу.

Согласованный проект постановления депутаты планируют рассмотреть на первой неделе второй сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва до проведения саммита Украина-ЕС.