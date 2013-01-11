СБУ обнародовала биографию своего нового главы

Как сообщается на официальном сайте СБУ, А.Якименко родился 22 декабря 1964 года в г. Кейла, Эстония.

«Образование - Ейское высшее военное авиационное училище летчиков; Военно-воздушная академия им. Ю.А. Гагарина.

1982 - 1991 гг. - служба в Вооруженных Силах;

1991 - 1998 гг. - служба в частях ВВС ЧФ (двойного подчинения Россия, Украина);

1998 - 1999 гг. - работник военизированной охраны Донецкой ГАК "Донбасс – Восточные авиалинии Украины";

1999 – 2007 гг. - служба на оперативных и руководящих должностях в СБ Украины;

2007 - 2008 гг. - специалист управления внутренней безопасности корпорации "МПС", г. Донецк;

2008 - 2010 гг. - работал на временных работах без заключения трудовых соглашений;

2010 - 2011 гг. - начальник Управления СБ Украины в г. Севастополе;

2011 - 2012 гг. - начальник Управления СБ Украины в Донецкой области;

2012 - январь 2013 гг. - первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины

с 9 января 2013 года - председатель Службы безопасности Украины», сообщается на сайте СБУ.

Как сообщал УНИАН, 9 января 2012 года Президент Украины Виктор Янукович освободил Игоря Калинина от должности председателя СБУ и назначил его своим советником.

В то же время В.Янукович освободил А.Якименко от должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ и назначил его председателем Службы безопасности Украины.

10 января бывший председатель СБУ, народный депутат Украины из фракции «УДАР» Валентин Наливайченко заявил, что никому в Верховной Раде неизвестна настоящая биография новоназначенного председателя СБУ А.Якименко и его кандидатуру не согласовывали в парламентских комитетах.

Как отметил В.Наливайченко, "Президент должен назначать на должности только с согласованием в профильных парламентских комитетах. Я сейчас в них не вхожу, но понимаю, насколько важно обсуждать кандидатуры. Стоит понять соответствие любого кандидата через парламентский контроль и общественный, отвечает ли он этим критериям. Первое — профессиональность. Второе — ограждать от угрозы терроризма и произвола и коррупции в правоохранительных органах. То есть способность исполнять функции, предусмотренные законодательством. Что касается СБУ, это - обеспечивать безопасность Украины. Третье - чтобы страна и люди могли услышать, как будет реформироваться служба безопасности...", - сказал он.

В.Наливайченко подчеркнул, что "поскольку это назначение не было согласовано с парламентом никоим образом", то возникает вопрос соответствия этим критериям новоназначенного председателя.

Экс-председатель СБУ сказал, что ни он, ни члены профильных парламентских комитетов не имеют официальной биографии А.Якименко.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что А.Якименко учился в России и служил в российских вооруженных силах.

"Все это должно было быть выяснено в парламентских комитетах не на уровне сплетен и слухов, а профессионально. Также декларация о доходах и расходах. Где она? Кто ее видел?", - сказал В.Наливайченко.

В.Наливайченко также сообщил, что лично не знаком с А.Якименко. И во время своего пребывания в должности председателя СБУ тот не работал на руководящих должностях в органах Службы безопасности.