Янукович поручил Правительству согласовать с регионами предложения к Нацплану действий на 2013 год

Об этом сообщил Глава Администрации Президента Сергей Левочкин.

По поручению Президента Украины в Правительстве за эту работу будет отвечать Первый вице-премьер Сергей Арбузов. Именно в этом состоит цель консультаций Первого вице-премьера и вице-премьера по региональному развитию с председателями областных госадминистраций. Ему поручено обобщить предложения местной власти и доложить о проделанной работе.

«На ближайшем заседании Комитета по экономическим реформам Президент заслушает предложения Правительства и председателей областных госадминистраций и утвердит предложенный Правительством План действий. Президент в дальнейшем будет жестко требовать выполнения документа как на центральном, так и на местном уровнях», - отметил Сергей Левочкин.