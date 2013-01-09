Регионалы обратились в КС относительно выборов в пяти проблемных округах

15:03, 09 января 2013
Политика
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Народные депутаты от Партии регионов обратились в Конституционный Суд Украины для решения вопроса относительно проведения повторных парламентских выборов в пяти проблемных одномандатных округах.

Олександр Єфремов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов.
“По этому вопросу мы направили соответствующее обращение в Конституционный Суд, поскольку ЦИК говорит одно, а Верховная Рада - другое. И поэтому нужно заключение компетентного органа”, - сказал он.

По словам А.Ефремова, именно Конституционный Суд должен решить, какой орган будет принимать решение о дате проведения повторных выборов в этих пяти округах.

“Мы надеемся, что в ближайшее время КС рассмотрит этот вопрос, и будет принято решение”, - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решения, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

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