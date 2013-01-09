Регионалы обратились в КС относительно выборов в пяти проблемных округах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов.

“По этому вопросу мы направили соответствующее обращение в Конституционный Суд, поскольку ЦИК говорит одно, а Верховная Рада - другое. И поэтому нужно заключение компетентного органа”, - сказал он.

По словам А.Ефремова, именно Конституционный Суд должен решить, какой орган будет принимать решение о дате проведения повторных выборов в этих пяти округах.

“Мы надеемся, что в ближайшее время КС рассмотрит этот вопрос, и будет принято решение”, - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решения, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.