Европарламент назвал последние выборы в Украине «шагом назад»

Европейский парламент выразил сожаление по поводу того, что последние парламентские выборы в Украине, которые состоялись 28 октября, не отвечали ряду международных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятой сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге резолюции.

Документ был поддержан большинством голосов. Голосование проводилось путем поднятия рук депутатов.

“(Европарламент) отмечает, в частности, что некоторые аспекты предвыборного периода (арест оппозиционных политических лидеров, отсутствие равных возможностей, вызванных прежде всего злоупотреблением административным ресурсом, случаи притеснений и запугивания кандидатов и избирательного персонала, отсутствие прозрачности в финансировании кампании и партий, отсутствие сбалансированного освещения в медиа), недостатки и задержки в подсчете голосов и установлении результатов составили шаг назад по сравнению с предыдущими национальными выборами”, - написано во втором пункте резолюции.

В документе также подчеркивается тот факт, что лидеры оппозиции Юлия Тимошенко и Юрий Луценко находились в заключении во время выборов, и это негативно повлияло на избирательный процесс.

Депутаты отметили, что эффективное сотрудничество между Украиной и ЕС возможно лишь на базе четкого желания украинской власти осуществлять необходимые реформы, в частности, реформирование судебной и юридической системы с целью полного соблюдения принципов демократии, уважения к правам человека и фундаментальным свободам.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к украинскому правительству предпринять необходимые шаги относительно выявленных недостатков во время выборов, в том числе относительно неубедительных результатов в ряде одномандатных округов, в диалоге со всеми политическими партиями. При этом Европарламент выразил надежду, что новая Верховная Рада Украины сможет принять необходимые изменения к избирательному законодательству во избежание выявленных нарушений в будущем.

Депутаты также выразили обеспокоенность проблемами, связанными с подсчетом голосов и установлением результатов голосования в некоторых одномандатных округах, и приветствовали решение Центральной избирательной комиссии не объявлять результаты выборов в 5-ти мажоритарных округах.

Вместе с тем, несмотря на то, что, по мнению депутатов Европарламента, украинские выборы не стали прогрессом на пути к Европе, в документе выражена поддержка европейским стремлением украинского народа.

“(Европарламент) подтверждает обязательство ЕС относительно дальнейшего продвижения в отношениях с Украиной через подписание Соглашения об ассоциации так быстро, как только украинская власть продемонстрирует решительные действия и существенный прогресс, касающийся вышеизложенного в этой резолюции, возможно, до времени саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе, в ноябре 2013 года. Отмечает вместе с тем, что прогресс в политической ассоциации и экономической интеграции будет зависеть от реальной приверженности Украины демократическим принципам, верховенству права, независимости судебной системы и свободы СМИ”, - написано в пункте 9 резолюции.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Европарламенте состоялись дебаты относительно ситуации в Украине, во время которых депутаты высказались за подписание Соглашения об ассоциации с Украиной после того, как Киев продемонстрирует прогресс в ряде реформ.

10 декабря Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно сотрудничества с Украиной, в которых также заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года в Вильнюсе, если Киев продемонстрирует прогресс в реформе избирательного законодательства, судебной и конституционной реформе, реформе управления государственными финансами и борьбе с коррупцией.