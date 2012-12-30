В УДАРе уверяют, что оппозиция не допустит присоединения к Таможенному союзу

Об этом заявил народный депутат фракции «УДАР» Ростислав Павленко в эфире телеканала «Эра», сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Парламент должен не допустить резкого изменения внешнеполитического курса страны. В законе, принятом парламентом прошлого созыва, четко записано, что выбором и целью Украины является европейская интеграция. Поэтому присоединение к Таможенному союзу противоречит национальному законодательству», - отметил депутат.

«Оппозиционные силы будут делать все для того, чтобы не допустить ратификации документов об интеграции к Таможенному союзу», - подчеркнул Р.Павленко.

Народный депутат напомнил, что в феврале 2013 года состоится саммит Украина-ЕС, на котором будет обсуждаться подписание соглашения об ассоциации, которое является частью Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Р.Павленко отметил, что до февраля у страны есть шанс начать изменения в этом направлении и инициировать их как в исполнительной власти, так и в парламенте.

«Если это произойдет, можно говорить о том, что в феврале будут сделаны политические шаги, которые приблизят Украину и ЕС к подписанию соглашения», - подчеркнул депутат-«ударовец».