Главное за день: обзор топ-новостей

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Литвин объяснил, что возглавил комитет ВР по воле Божьей

Экс-спикер написал в Фейсбук, что согласился на должность, хотя его и мучили сомнения. Также Литвин критически оценил свою деятельность на посту главы парламента, но своей вины в том, что украинцы плохо живут не увидел.

Главный санврач России обвиняет украинских чиновников в маразме

Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявляет, что украинским коллегам запрещают с ним общаться и называет новогодние праздники «декадой ужаса».

Суд решил, что Луценко достаточно здоров, чтобы сидеть в тюрьме

Суд отклонил ходатайство адвокатов относительно освобождения Луценко. Тем временем тюремщики показали скан заявления, в котором заключенный экс-министр соглашается на операцию.

В Киеве ледяная глыба убила женщину

Киевлянка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом поясничного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки, ушиб сердца и травмы внутренних органов, несовместимые с жизнью. Кроме того, в центре Львова сосулькатяжело травмировала пешехода.

Взрыв в Буковинском государственном медуниверситете: погиб человек

В одном из корпусов учебного заведения в Черновцах прозвучал взрыв, в ходе проверки установили, что взорвалась боевая граната, которая сдетонировала и стала причиной гибели мужчины.

Украинцы назвали политиков года (опрос)

15,4% опрошенных Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова украинцев назвали Президента Украины Виктора Януковича политиком 2012 года, а 15,7% - «разочарованием» года.

Прокуратура просит для Пукача пожизненное

Требование приговорить бывшего генерала милиции Алексея Пукача к пожизненному заключению связано с подрывом авторитета Украины в мире из-за убийства журналиста Георгия Гонгадзе, уверяют в прокуратуре. А адвокат вдовы Гонгадзе Валентина Теличенко убеждает, что в деле Пукача ГПУ умалчивает важные обстоятельства.

Украинцев осталось 45,5 миллиона

Прогнозная численность населения Украины на 1 января 2013 года составит 45 547 800 человек, что на 42 900 человек меньше показателя средней численности населения в 2012 году.

Азаров - про Арбузова: дальше либо вверх, либо вниз

Премьер дал интервью украинским телеканалам, в котором отметил, что плох тот первый вице-премьер-министр, который не хочет стать премьер-министром. Азаров также пообещал не делать поблажек Королевской и заметил, что для украинской экономики "жизненно важно" договориться со странами Таможенного союза.