Суд решил, что Луценко достаточно здоров, чтобы сидеть в тюрьме

Менский районный суд Черниговской области отклонил ходатайство адвокатов экс-министра внутренних дел Юрия Луценко относительно его освобождения от дальнейшего отбывания наказания в колонии.

Как сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины, сегодня судья Менского райсуда Черниговской области зачитал полный текст судебного постановления относительно рассмотрения ходатайства адвокатов Ю.Луценко о возможности его освобождения от дальнейшего отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы.

В ходе рассмотрения заявления защитников Ю.Луценко судом были тщательно изучены доводы со стороны защиты, самого осужденного, прокурора и врачей.

Соответственно, своим постановлением суд подтвердил, что оснований для освобождения Ю.Луценко в рамках ст. 84 Уголовного кодекса Украины и ст. 537 и 539 УПК Украины на сегодняшний день нет.

В связи с принятием судом такого решения ГПтС Украины повторно отмечает, что действия медперсонала Менской исправительной колонии № 91 относительно медицинского сопровождения Ю.Луценко являются профессиональными, адекватными и отвечающими ходу заболевания пациента.

Состояние здоровья Ю.Луценко удовлетворительное, он продолжает находиться под контролем медперсонала исправительной колонии. Осужденный получает назначенное медикаментозное лечение в полном объеме.

Начальник сектора здравоохранения управления ГПтС Украины в Черниговской области С.Волкова сегодня отметила, что в Ю.Луценко не диагностировано ни одно из заболеваний, входящих в перечень болезней, которые являются основанием для представления в суд материалов об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания.