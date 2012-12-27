Главный санврач России назвал новогодние праздники «декадой ужаса»

"Мы стоим на пороге декады ужаса, когда большинство граждан нашей страны будет предоставлено самим себе. А нет более страшного врага для нашего гражданина, чем он сам", — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, в лучшем случае люди будут заниматься "абсолютно бессмысленным просмотром телевизионного экрана".

"Полная духовная всеядность тех суррогатов, которые идут с экранов, где самое гуманное — это, пожалуй, передачи об убийствах. Но говорят, что так надо делать, чтобы были рейтинги", — сказал Онищенко.

Кроме того, в эти дни многие россияне чревоугодничают, употребляют алкоголь в больших количествах, что выливается в нездоровую обстановку в каждой семье, отметил руководитель Роспотребнадзора.

РИА Новости