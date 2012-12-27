В центре Львова сосулька тяжело травмировала пешехода

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, несчастный случай произошел 26 декабря в центре Львова на проспекте Вячеслава Чорновила, 1.

„По телефону „103” поступило сообщение о том, что на проспекте В.Чорновила на голову прохожему, 34-летнему мужчине, упала с крыши дома ледяная сосулька, вследствие чего он получил травму головы. Пострадавшего в больницу привезла „скорая”, - сообщили в управлении.

Как отметила в комментарии УНИАН председатель Галицкой районной администрации Львова Ирина Маруняк, по факту падения ледяной сосульки на прохожего в начале проспекта В.Чорновила проводится служебное расследование на предмет качества выполнения своих обязанностей работниками Львовского коммунального предприятия, к которому относится эта территория.

«Сейчас работники ЛКП дают объяснения. Как мне сообщил директор ЛКП, на момент несчастного случая опасное место на проспекте В.Чорновила было ограждено лентой. В течение дня прохожие несколько раз срывали ленту, приходилось ее восстанавливать», - сообщила И.Маруняк.