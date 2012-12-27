Адвокат вдовы Гонгадзе: в деле Пукача ГПУ умалчивает важные обстоятельства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в интервью журналистам после завершения сегодняшнего заседания Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело А.Пукача.

По ее словам, прокуратура просит суд осудить А.Пукача к “очень тяжкому наказанию, а с другой стороны замалчивает несколько важных вещей и обстоятельств, которые подлежат доказательству”.

При этом В.Теличенко подчеркнула, что в обвинительном заключении, кроме фамилии бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко, другие фамилии не фигурируют, но, если ссылаться на слова А.Пукача, то Ю.Кравченко в его присутствии разговаривал с бывшим Президентом Леонидом Кучмой и, как понял А.Пукач, в том разговоре Ю.Кравченко в очередной раз пообещал Л.Кучме “относительно Гонгадзе будет решена проблема”.

“То есть убит”, - сказала В.Теличенко, подчеркнув, что это уже ее интерпретация показаний А.Пукача, поскольку он дословно не цитирует то, что слышал со слов Ю.Кравченко.

“Кроме того, могу сказать, что Пукач сформулировал однозначно в судебном следствии, что он не признает сговора со своими подчиненными, но он утверждает, что это было следствием сговора и перечисляет поименно бывшего Президента Леонида Кучму, бывшего министра внутренних дел Кравченко, так же Владимира Литвина называет и себя называет в этой ситуации”, - сказала В.Теличенко.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукач был задержан.

Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, будучи служебным лицом, во исполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

Кроме этого, в июле 2003 года А.Пукач, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе относительно незаконного внешнего наблюдения за Г.Гонгадзе, в результате чего препятствовал органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.