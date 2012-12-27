Тюремщики показали заявление, в котором Луценко соглашается на операцию (скан)

Скан-копия заявления размещена на официальном сайте ГПтС.

«Пресс-служба ГПтС опровергает информацию, которая была распространена женой Ю.Луценко, о том, что якобы сотрудники пенитенциарной службы вынуждают осужденного согласиться на проведение медицинской манипуляции, и пресс-секретарем Ю.Луценко о том, что якобы сотрудники пенитенциарной службы вынуждают осужденного отказаться от проведения медицинской манипуляции», - говорится в сообщении.

При этом в ГПтС отмечают, что подобные заявления являются «откровенно неправдивыми и имеют целью лишь одно - оклеветать пенитенциарную службу».

В заявлении Ю.Луценко не указывает конкретную клинику для проведения операции и обещает об этом сообщить впоследствии.

Кроме того, в ГПтС отметили, что, как и любой другой осужденный, Ю.Луценко имеет право выбрать медицинское заведение для проведения манипуляции, что он, собственно, и делает. Руководство же колонии согласовывает этот вопрос с медицинскими специалистами.

«Просим представителей защиты Ю.Луценко не прибегать к откровенно провокационным заявлениям, не искажать содержание официальных заявлений пенитенциарной службы и не дезинформировать общественность относительно сути реальных заявлений осужденного Ю.Луценко», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным «Народной самообороны», Ю.Луценко нуждается в оперативном вмешательстве в связи с обнаруженными новообразованиями в виде полипов.