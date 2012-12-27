Прокуратура просит для Пукача пожизненное
17:14, 27 декабря 2012Политика
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Сторона государственного обвинения просит Печерский районный суд Киева назначить бывшему генералу МВД Украины Алексею Пукачу наказание в виде пожизненного лишения свободы за организацию убийства журналиста Георгия Гонгадзе.
Судебное заседание проходит в закрытом режиме
Об этом УНИАН сообщила адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.
В данное время судебное заседание по делу еще продолжается в закрытом режиме.
Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.
По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия относительно общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.
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