Взрыв в Буковинском государственном медуниверситете: погиб человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, выездом на место происшествия установлено, что в помещении корпуса БГМУ находится труп 62-летнего черновчанина. По предварительной версии, между погибшим и работником этого заведения существовали неприязненные отношения по поводу выделения земельного участка в садоводческом товариществе. Как установлено в ходе проверки, взрывным устройством, вероятно, была боевая граната, которая сдетонировала и стала причиной гибели мужчины.

Кроме того, от взрыва пострадали студент и преподаватель медуниверситета, проходившие рядом. От стационарного лечения они отказались, угрозы их жизни и здоровью нет.

На место происшествия выезжали руководители прокуратуры, УМВД и ГУ МЧС в Черновицкой области. По этому факту открыто уголовное производство, ход которого находится на контроле генерального прокурора Украины.