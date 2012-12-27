Литвин не видит своей вины в том, что украинцы плохо живут

По словам Литвина, он возглавлял Раду в течение восьми лет с перерывом. "Я сделал больше, чем мог и меньше, чем хотел. Критически оцениваю свою деятельность. Но в то же время полагаю, что народ жил и живет плохо не из-за меня", - подчеркнул он.

Как отметил политик, в 1991 году украинский народ получил право на свободу и в то же время право на неравенство, сообщает Сегодня.

"Признаю, что мои скромные усилия относительно уменьшения разрыва между бедными и богатыми не увенчались заметным успехом. И не в последнюю очередь из-за того, что люди голосуют (именно голосуют, а не избирают) за богатых и спонсируемые ими партии. Независимо от того, как они себя «обзывают» - оппозиционные или провластные. Так сложилось, что далеко не все наши люди заинтересованы в истине. Ибо истина – это и большая ответственность. Перво-наперво необходимо отказаться от культивирования этой разновидности политической культуры", - считает Литвин.