Милиция выяснит, из-за чьей халатности в Киеве сосулька убила женщину

Об этом УНИАН сообщили в Шевченковском райуправлении ГУМВД Украины в городе Киеве.

Как отметили в милиции, 26 декабря около 18.00 с крыши дома № 20 по ул. Ярославов Вал упала ледяная глыба и травмировала 49-летнюю женщину, которая шла по тротуару.

Пострадавшая была доставлена в Киевскую городскую клиническую больницу. По информации медиков, она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом поясничного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки, ушиб сердца, травмы внутренних органов. Сегодня в 5.00 женщина умерла.

Данная информация внесена в журнал единого учета и единый реестр досудебных расследований. По факту смертельного травмирования человека следственным отделом Шевченковского райуправления столичной милиции открыто уголовное производство по статье 367 Уголовного кодекса Украины «Служебная халатность».

Продолжается досудебное расследование.