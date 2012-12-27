Милиция выяснит, из-за чьей халатности в Киеве сосулька убила женщину

16:54, 27 декабря 2012
Общество
3437 0

По факту смертельного травмирования женщины ледяной глыбой в Киеве начато уголовное производство.

Милиция начала производство по статье

Об этом УНИАН сообщили в Шевченковском райуправлении ГУМВД Украины в городе Киеве.

Как отметили в милиции, 26 декабря около 18.00 с крыши дома № 20 по ул. Ярославов Вал упала ледяная глыба и травмировала 49-летнюю женщину, которая шла по тротуару.

Пострадавшая была доставлена в Киевскую городскую клиническую больницу. По информации медиков, она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом поясничного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки, ушиб сердца, травмы внутренних органов. Сегодня в 5.00 женщина умерла.

Данная информация внесена в журнал единого учета и единый реестр досудебных расследований. По факту смертельного травмирования человека следственным отделом Шевченковского райуправления столичной милиции открыто уголовное производство по статье 367 Уголовного кодекса Украины «Служебная халатность».

Продолжается досудебное расследование.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter