Королевская не дождется поблажек от Азарова

Об этом премьер-министр Николай Азаров заявил сегодня в интервью украинским телеканалам.

“У нее сейчас есть все возможности реализовывать те масштабные задачи, о которых она говорила на выборах. У нее это первый опыт работы в правительстве, поэтому я надеюсь, что она всю свою энергию направит на реализацию такой сложной задачи, как социальная защита наших людей”, - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что перед Н.Королевской такие задачи поставлены. По словам главы правительства, и до назначения, и после назначения Н.Королевской министром соцполитики, он провел с ней несколько встреч.

“Насколько она с ними справится - будет видно, в любом случае, никто поблажек делать не собирается, она об этом знает прекрасно. Спрос к ней будет, как и к другим членам правительства. Я ей посоветовал провести несколько встреч и детально побеседовать с Сергеем Леонидовичем Тигипко, потому что он, на мой взгляд, очень серьезно работал в должности министра социальной политики”, - отметил Н.Азаров.

Также от сообщил, что посоветовал Н.Королевской внимательно отнестись к тем наработкам, которые проводились в Министерстве социальной политики. Глава правительства считает необходимым особое внимание уделить роли социальных инспекторов.

“Мы эту новацию внедрили в начале этого года, хотя многие нам говорили, что это какая-то предвыборная цель. Это далеко не предвыборная цель, это наоборот создание современной европейской системы, когда социальный инспектор должен реально знать ситуацию в каждой семье, которой он занимается, и чтобы мы очень хорошо знали эту ситуацию и помогали тем, кто в этом нуждается. Поскольку средств всегда не хватает, то их надо целевым образом направить туда, где они сыграют свою серьезную роль”, - подчеркнул Н.Азаров.

При этом он добавил, что за два года работу социальных инспекторов необходимо вывести на современный уровень.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Украины Виктор Янукович назначил лидера партии «Украина – Вперед!» Н.Королевскую министром социальной политики Украины.