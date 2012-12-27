Главный санврач России обвиняет украинских чиновников в маразме

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Я бы хотел более тесного сотрудничества с нашими коллегами. Я точно знаю, что существует негласный запрет моим коллегам общаться со мной. Они говорят: «Я могу улететь в Занзибар, Гонолулу, на Бали, но для того, чтобы поехать на работу в Россию я должен спросить разрешения МИД». Это полный маразм, с которым я не согласен», - сказал Г.Онищенко.

При этом он заявил, что Россия помогала и намерена в дальнейшем помогать Украине. Г.Онищенко напомнил, что РФ закупила для украинских лабораторий оборудование, и такая практика может быть продолжена при нормальном взаимодействии. «Это нужно и нам, это нужно и Украине», - сказал он.

По словам руководителя Роспотребнадзора, украинско-российскую границу пересекает большое количество людей, что требует скоординированных действий многих ведомств.

«Мы будем помогать нашим ближайшим соседям, потому что помогая им, – закупая оборудование, обучая людей, - мы решаем проблему своего благополучия, своей безопасности», - сказал он.