Прокурор: Пожизненное для Пукача связано с подрывом авторитета Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Владимир Шилов сообщил в интервью журналистам после заседания Печерского районного суда Киева по рассмотрению дела А.Пукача.

По словам прокурора, за время всей независимости Украины не было такого наглого преступления, как убийство Г.Гонгадзе, направленного на подавление свободы слова и запугивание журналистов.

Как отметил В.Шилов, именно по этим мотивам, а также из-за того, что следствием убийства Г.Гонгадзе стал подрыв авторитета Украины в мире, прокуратура просит суд назначить А.Пукачу наказание в виде пожизненного заключения.

Вместе с тем, представитель гособвинения отметил, что в ходе судебного следствия не удалось установить мотивы, по которым А.Пукач совершил убийство, поскольку он не говорил о них.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время прений сторона государственного обвинения попросила Печерский райсуд Киева назначить А.Пукачу наказание в виде пожизненного лишения свободы за организацию убийства Г.Гонгадзе.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.