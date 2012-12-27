Литвин объяснил, что возглавил комитет ВР по воле Божьей

Об этом он, как сообщает Украинская правда, он написал в Facebook, отвечая на вопрос пользователя, почему он не пошел работать в комитет по вопросам образования и науки, как планировал.

"В Книге притчей сказано:" Много замыслов в сердце человека, но сбудется только определенное Господом "(Притч.19: 21). Другими словами:" Человек предполагает, а Бог располагает ". Именно так произошло с моими планами", - написал Литвин .

"Предложили возглавить Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Согласился, хотя мучили сомнения. Теперь приходится вникать в новое для меня направление", - добавил он.

Как известно, ранее Литвин заявлял, что спикером ему никто не предлагает быть, а значит будет "просто депутатом и работать в комитете по вопросам образования и науки".