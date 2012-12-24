В Киеве почтили память Вячеслава Чорновола

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сегодня выдающемуся общественному и политическому деятелю, одному из основателей Народного Руха Украины В.Чорноволу исполнилось бы 75 лет. В знак чествования его памяти состоялись торжественные мероприятия при участии председателя КГГА Александра Попова, заместителя Киевского городского головы – секретаря Киевсовета Галины Гереги, народных депутатов, общественных активистов и киевлян. Они возложили цветы к памятнику В.Чорноволу в сквере на углу улицы Михаила Грушевского и Музейного переулка и почтили память политика минутой молчания.

«Вячеслав Чорновил – это человек - символ эпохи, настоящий герой. Мне повезло знать его лично еще с 1994 года, после первых демократических выборов в местные советы, которые состоялись в Украине. Он уже тогда был для нас легендой. Именно Вячеслав Чорновил является образцом настоящего патриотизма, образцом того, как нужно служить Украине, быть ее достойным сыном», – отметил А.Попов.