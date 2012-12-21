В Украине замерзли насмерть 83 человека

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник министра здравоохранения Владимир Юрченко сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти для реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с неблагоприятными погодными условиями в течение зимнего периода 2012-2013 года.

По словам В.Юрченко, по состоянию на 21 декабря за медицинской помощью в лечебные учреждения обратились 623 человека, из них госпитализировано в лечебные учреждения 526 человек. Наибольшее число потерпевших, которые обратились за медицинской помощью, - в Донецкой области -188 человек, в Запорожской – 41 человек, в Киеве – 52, в Луганской и Одесской областях – по 36 человек.

По информации В.Юрченко, 11 человек, которые пострадали от переохлаждения, умерли в лечебных учреждениях, 57 – на улице, 15 – в домах. Наибольшее число жертв морозов зафиксировано в Черкасской области – 11 человек, Сумской – 10 и Киевской – 9.

В то же время заместитель директора Департамента управления спасательных систем МЧС Николай Чечеткин на совещании сообщил, что в пункты обогрева в период холодов обратились 13 тыс. 700 человек.